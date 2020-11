Любими ТВ сериали носещи елементи на казино игри и забавления

© Огромните казино комплекси определено изглеждат като място, където играчите биха прекарали целия си живот. Дори и да не обичате залозите, вероятно поне веднъж сте си мечтали да отидете до Вегас или друго подобно място и да прекарате няколко невероятно дни на супер забавление. Да не забравяме, че основната цел на казино игри като 20 супер хот, 40 супер хот, Райс оф Ра и много други популярни ротативки е да ни носят забавление, а не пари. Елементът "забавление“ в казиното често се използва и в холивудски филми и сериали.



Казиното и кинематографията винаги са имали специална връзка. Почти постоянно виждаме любимите си герои от различни филми и сериали да залагат на казино игри. През последните няколко години се появиха страхотни сериали, включващи казино тематика или поне различни казино моменти. В някои от тях, основния сюжет се завърта в самото казино, а в други склонността към хазарт подсилва нравствените качества на героите.



Ето един кратък списък с най-интересните сериали от последните няколко години, включващи казино тематика в епизодите си.



Приятели







Хитовият сериал на NBC е диамант, който продължава да бъде актуален дори и



26 години след официалното излизане на първия епизод. Последните два епизода от сезон 5 са изцяло заснети в Лас Вегас ("The One in Vegas") и са сред най-високо оценени от феновете. Сватбата на Рос и Рейчъл, годежът между Чандлър и Моника на масата за залози и Джоуи с неговия близнак по ръце са сред най-атрактивните моменти от целия сериал.



Един от най-забавните моменти пък е сцената между Фийби и следящата я възрастна жена, която дебне да седне на слот машината за да изкара повече пари. Стратегията на възрастната дама е веднага да заеме мястото на загубил преди това играч, а според теорията на Рос, машинката ще пусне част от преди това "глътнатите“ пари. Това , разбира се, е само мит и ротативките не работят по този начин.



Офисът



Друг много популярен ситком на NBC е "The Office". Стийв Каръл в ролята на



Майкъл Скот е напълно достатъчен за да се влюбите в това шоу и всичките му колеги от офиса. Последният епизод на втори сезон е озаглавен "Нощ в казино“. В него Майкъл организира казино игра в склада и го превръща в истинско казино за една вечер. Основната цел на казино вечерта е да бъдат събрани пари за благотворителност, но вие може да извлечете някои страхотни идеи, как да превърнете дома си в умалено копие на истинско казино.



Лас Вегас







Никак не е случайно, че този сериал е кръстен на "града на греха“. Логично, в него можем да видим много сцени със залагане. Сериалът е един от най-дългите, снимани във Лас Вегас. Шоуто разказва за собственик на казино, който работи за ЦРУ, а актьорския състав включва имена като Джеймс Каан и Джош Дюамел. Сериалът включва 5 сезона, излъчени между 2003-та и 2008-ма година по NBC. Ако наистина харесвате хазарта и казино игрите, просто задължително трябва да изгледате това шоу.



Как се запознах с майка ви



Сериалът е комедиен, но хазарта и казиното играят основна роля в характера на любимия зрителски персонаж – Барни. Два от епизодите дори са заснети в Атлантик Сити. Там Барни опитва сложни и заплетени схеми, за да изкара нужните му пари. Ако и вие искате да изпробвате различни стратегии и методи за игра, може да посетите сайта казино-игри.бг, където ще намерите демо версии на всички популярни хазартни игри, както и на над 400 различни вида слотове