Любомир Аламанов: Какъв трябва да си, за да застреляш дете, или да му внушиш да се застреля
Това написа във Facebook Любомир Аламанов, комуникационен експерт по повод развръзката на случая "Петрохан".
Четете публикацията му без редакторска намеса:
Съболезнования на близките. Каквото и да се коментира, животът е единственото нещо, което не може да се върне. Не мога да си представя какво става в душата на родителите на детето...
Нямам сили да коментирам настървението, с което се обсъжда трагедията. Без поне малко емпатия и съобразяване какво им е на близките на загиналите. Те трябва да се справят с шока, с мъката, а сега и с всяка глупост, родена от желание за известност или от желание за манипулация.
Нямам сили да коментирам действията на институциите. Знам, че е добре да се направи, за да се посочат грешките и какво можеше да се направи по-добре. Но лекотата, с която "отговорни фактори" лъжат, преиначават или се крият в такъв момент, е направо смазваща.
Може би след време ще го направя. Но днес само мисля за това 15-годишно дете. 15-годишно дете...
Съболезнования на близките.
