Любомир Каримански, БНБ: Производителността би трябвало да е нивото на растежа на възнагражденията в обществения сектор, а не е
Той коментира протестите срещу "Бюджет 2026", прераснал в недоволство срещу кабинета и искане за оставка.
"Това, че някой от страна на политическата класа и политическите лидери се опитва да се извинява с невъзможността да подготви алтернативен бюджет или да бъде гъвкав в бюджетната процедура, е проблем само на политическата класа. Не бива да се плашат хората и да започва някакво негативно говорене, че еврото може да бъде виновно или да бъде заплашено. Няма как това да стане", категоричен бе Каримански пред Bulgaria ON AIR.
Той припомни, че страната ни е влязла в Шенген със служебно правителство.
"По същия начин може и сега. Единственото, което е по-притеснително, е доколко политическото напрежение в страната ще се отрази върху цялостната икономика. То така или иначе се отразява и в момента. А и не можем да кажем, че ръстът на икономиката в страната се дължи на производителността, която би трябвало да е нивото на растежа на възнагражденията в обществения сектор, а не е", подчерта Каримански.
Относно инфлацията гостът посочи: "Инфлацията е предмет не само на паричната политика, но и на фискалната политика. Когато паричната политика прави достатъчно, за да бъде овладяна инфлацията, докато фискалната политика, образно казано - развързва кесията и започва много харчене, трудно можем да бъдем в синхрон между едната и другата политика, за да може инфлацията да стигне целта си от 2%, както е в Европа."
Той честити празника на всички свои колеги в банковия сектор, като им пожела да са здрави, да имат успехи, стоицизъм и търпение за предизвикателствата, които предстоят.
