Любомир Каримански: Не използвайте търговските обекти за обмяна на валута
©
Всяко увреждане на банкноти няма как да бъде посрещнато и прието и е препоръчително да не се приемат такива банкноти. Това е едно умишлено увреждане, заяви той.
"Не бива да увреждаме парите като разплащателно средство. Липса на уважение. Има регулация на ЕЦБ, която не позволява такива действия".
БНБ няма да ги замени, заяви той.
Каримански посочи, че гражданите на трябва да ползват търговските обекти като обекти за обмяна на валута.
"Със 100 лева си купувате кибрит. Това не е нормално, само и само да ви върнат в евро. Призовавам към добросъвестност хората да оценяват покупките, които правят".
Липсата на редовен на кабинет и на бюджет няма как да се отрази положително на страната, заяви Каримански.
"Доколко при една нестабилност кредитният ни рейтинг ще бъде повишен. Има още няколко фактори, които действат с не много положителна насока. Промишленото производство спадна".
Той допълни, че трябва да се търси по-дълбок разрез в следващите месеци. Политическият риск е толкова могъщо нещо, че няма как да не влияе върху всичко останало, допълни той.
"Ситуацията е много странна. Когато имаме увеличаване на темпа на дълга, нараства БВП, дефицитът е все 3% - той горе долу се спазва".
Реалист съм, заяви на финала на разговора Любомир Каримански.
Още по темата
/
Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки
20:47
Координационният център за еврото: Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро
12:42
Експерт: Имотният пазар в нов етап – по-спокоен, по-предсказуем и по-близо до реалните възможности на домакинствата
11:09
Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, една година няма да стигне за обмяна на парите
10:24
След въвеждането на новата валута: Координационният център за еврото с последни данни за ценовата динамика
08:24
Петър Ганев: Нормално е да има закръгляне на цените. Това улеснява транзакциите на пазара и връщането на ресто
12.01
Още от категорията
/
Фармацевт: Има повишено търсене на всички продукти, които са свързани с профилактиката и лечението на грипа
22:47
КФН със съвети към финансовите инфлуенсъри: Не се преструвайте на експерт, носите наказателна отговорност
10:36
От СМТ с апел: Законопроектът за максималната търговска надценка за стоки, включени в кошницата на домакинството да не бъде приеман от НС
08:26
КЗП глобява мобилен оператор с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуги на редовен потребител
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Незнам
преди 1 ч. и 26 мин.
Със 100 лева НИКОГА не се е купувал кибрит, всеки ще откаже...Не виждам да има някаква промяна в това отношение с или без евро.
Гешев
преди 3 ч. и 44 мин.
А нормално ли е да се редим като малоумни пред банките,защото банкоматите са ви леш и тн... Мръсните пари как да си ги обменим?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.