Любомир Киров: Не трябва да има освободени от такса за преглед
"Функцията на потребителската такса е да ограничи свръхпотребление т.е. да няма повече от необходимото хора пред всякакви кабинети. Другата е съфинансираща т.е. добавя нещо към приходите, които се получават".
Ние сме много социална държава, заяви пред БНТ Киров и допълни, че децата до 18-годишна възраст са освободени, както и пенсионерите и хората с хронични заболявания т.е. "всички те ползват услугите без да имат никакъв принос". Тази такса "е единственото нещо, което работещите трябва да отделят от себе си".
"Не трябва да има освободени от такса. Всеки трябва да я плати. А ако някой е решил, че този човек трябва да бъде освободен от тази тегоба - да му покрие разхода. Най-добре срещу касовия бон, отива и му плащат 2,90".
Той беше категоричен, че всички трябва да плащат, а тези, които не - за тях да плаща този, който ги е освободил от този ангажимент.
Хигиенистка на минимална работна заплата: На месец взимам чисто 8...
22:02 / 27.08.2025
Анонимен
преди 26 мин.
Д-т Киров, хубаво искате да няма освободени от потребителска такса , но: ние пациентите искаме в момента, в който влезем в лекарския кабинет бравата на вратата да е дезинфекцирана от съприкосновението и с предходния пациент, лекаря да си е измил след прегледа ръцете с вода и сапун, кушетката ако е ползвана да и подменено чаршавчето, слушалката да е дезинфекцирана.При прегледа да са ни пуснати нужните изследвания- кръвни, ако се налага и скенер.Да ни се постави ТОЧНА ДИАГНОЗА и чак тогава да ни се изписват лекарства.ВИЕ ДОКТОРИТЕ НИ ПРЕВЪРНАХТЕ НА ОПИТНИ ЗАЙЧЕТА И СТЕ НА СИСТЕМАТА ПРОБА ГРЕШКА.Искаме като ни се изписват лекарства да са точните и да не ни се изписват нови и нови лекарства през няколко дни и реално да ни лекувате.ЧАК КАТО ВЪРШИТЕ И ИЗПЪЛНЯВАТЕ ИСТИНСКА ГРИЖА КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ СИ ТОГАВА ЩЕ ИСКАТЕ ПОВИШЕНИЕ НА ТАКСАТА.И ПОСЛЕДНО ИСКАМЕ ПРИ ВСЕКИ ПРЕГЛЕД ДА НИ ПУСКАТЕ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, т.е. реално да отчитате доходите си както всички търговци, нали сте регистрирани по търговския закон.Лек ден доценте.
