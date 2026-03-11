искането на САЩ да използват румънски бази за военни операции в Иран.
"Трябва да отчитаме и факта, че от иранска страна беше заявено, че всички страни, от чиято територия излитат самолети или които помагат за атаките срещу него, ще бъдат считани за легитимна цел. От тази гледна точка безспорно Румъния влиза в тази категория", коментира Кючуков.
По думите му засега по-скоро няма основание да се очаква, че има пряк риск за европейските страни, но ситуацията ескалира. "Конфликтът в Близкия изток се разраства, въпросът е каква ще бъде неговата динамика", каза той.
Бившият заместник-министър на външните работи коментира и ситуацията в ключовия Ормузки проток. "Има информация за разполагане на мини. Тя идва от страна на американското разузнаване. Досега все още няма официално потвърждение за това, но от друга страна постъпиха потвърждения за ударени ирански кораби. Тепърва ще видим дали реално има мини. Ако бъде миниран Ормузкият проток, това би означавало много продължителен проблем за корабоплаването там и трафика на нефт от Персийския залив към света", посочи Кючуков.
"В по-широк план Иран успя да превърне един регионален конфликт в глобален енергиен шок. Техеран трудно опазва собствената си територия, но запазва възможността да нанася щети на атакуващите го", каза още той в ефира на NOVA NEWS.
Любомир Кючуков: Румъния няма смелост и подкрепа да откаже на САЩ
© NOVA NEWS
Още по темата
/
След скандално заседание в румънския парламент: Искането на САЩ за изпращане на военна техника и сили до границата ни беше прието
18:50
Доц. Григор Сарийски: Блокирането на Ормузкия проток води до оскъпяване на петрола, горивата, азотните торовете и храните
18:50
"Самолети и отбранителна техника": Съветът за отбрана на Румъния одобри разполагането на американска военна техника в страната
14:15
Проф. Чуков за евентуално миниране на Ормузкия проток: Отражението върху международните пазари ще бъде много сериозно
11:19
Още от категорията
/
Майката на детето на Дечев: Той излъга, че го гледа, бил е в парламента, а то - само в апартамент на 8 етаж!
19:43
Експерти за промените в шофьорските курсове: При всички сфери, които регулира и контролира "Автомобилна администрация", има едни и същи проблеми
09.03
Теодора Георгиева: Ходила съм няколко пъти в "Осемте Джуджета", записът с Пепи Еврото може да е пратен от главния прокурор
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.