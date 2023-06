Любослав Димитров: Млади хора в "Mentor the Young" работят за постигане на целите си

© Този сезон на Mentor the Young беше успешен от наша гледна точка, но и от гледна точка на нашите ментори, партньори и младежи. Това каза Любослав Димитров – партньор в Mentor the Young, в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“.



"Mentor the Young" е безплатна тримесечна програма, в която млади хора на възраст 18-25 години влизат със своите цели и работят за постигането им с ментори с поне петгодишен опит. "В рамките на тези три месеца целите са разнообразни. Някои хора влизат с фокус върху личностно развитие, други се насочват към следващи кариерни стъпки или подобряване на квалификацията в тяхната конкретна работа. Трета група са предприемачите, които се впускат в един много вълнуващ и непредвидим свят, където работата им с менторите е също изключително полезна“, обясни Любослав Димитров.



Той подчерта, че подходът при всяка менторска двойка е персонализиран, като това позволява тя да бъде по-ефективна в съвместната си работа. "Ние ги свързваме на база различни критерии, които взимаме от техните кандидатури и от персонални интервюта. Изходната точка са целите на младежите, тъй като в основата на добре свършената работа би било тяхното постигане. Имаме инструменти, които ни помагат да автоматизираме анализа, но истината е, че продължаваме да разчитаме на личната си преценка и на впечатленията и за щастие, цифрата показва, че това е работещ подход, тъй като във всеки един от сезоните средната оценка на двойките е била над 9 от 10“, посочи Димитров.



Той коментира, че бързите темпове, с които се развива програмата от създаването й през 2021 г. до днес, е доказателство за това колко важна и търсена е ролята на менторите. "Ние сами сме изпитали ефекта на менторството и влагаме доста желание и страст в това, което правим. Имаме лукса да правим смислена работа, която доста бързо дава резултат, и можем да се захраним с мотивацията и да се мотивираме да продължим активно и следващия, и по-следващия път. Наистина много бързо дава резултат, защото младежите от менторските двойки започват да отчитат положителния ефект още в първите няколко седмици. От менторите също се радвам да чуя, че и те си взимат“, коментира още Димитров.



В следващото издание на Mentor the Young организаторите предвиждат засилване на социалния елемент в програмата.



"Най-интересното нещо, което предстои при нас, е навлизането в компании, където да правим вътрешни менторски програми за техните служители. Вече работим с първия си клиент, планирали сме няколко други. В този следващ етап, в който влизаме, имаме фокус върху подготвянето на компаниите да осиновят менторството като добър инструмент и да развиват служителите си“, каза Димитров.