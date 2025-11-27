Любовна драма – надпревара за вниманието на една жена и погрешна представа за мъжка чест е мотивът за убийството на 23-годишният Костадин Кабаджов от Мадан. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Смолян и Областна дирекция на МВР – Смолян, предаде репортер на. В него освен окръжният прокурор на Смолян Недко Симов и директорът на Областната дирекция на МВР – Смолян ст. комисар Цветан Цанков, участваха и инспекторите Иван Попадиин и Христо Кънин от Главна дирекция "Национална полиция“.Окръжният прокурор на Смолян, Недко Симов заяви, че се провежда разследване за убийство на мъж, станало малко след 22:00 часа снощи до "Винпом“ в Мадан близо до изхода на града, посока Златоград. "Не се касае за поръчково убийство и няма прострелни рани по починалия. Извършени са множество действия и предстоят още много. Извършен е оглед на местопрестъплението, на трупа, на автомобила на починалия, иззети са веществени доказателства, разпитани са свидетели и предстои да се разпитват още. Назначена е съдебно-медицинска експертиза на трупа и той е предаден за аутопсия, която все още не е извършена и предстои да се установи конкретната причина за смъртта“, поясни прокурор Симов.По думите му, доказателствата, събрани до момента дават основание да се приеме, че в престъплението са съпричастни три лица. "Те са нанесли множество удари по главата и тялото на младия мъж, които са довели до неговата смърт. Инициалите на тримата мъже са Ш. А. М. на 22 години, Б. И. М на 26 години и Н. И. М. на 23 години. Те предстои да бъдат привлечени като обвиняеми, да се поиска задържането им за 72 часа, а след това и постоянното им задържане под стража“, уточни прокурор Симов.Директорът на Областната дирекция на МВР – Смолян, ст. комисар Цветан Цанков заяви, че на 26 ноември около 22:12 часа е получен сигнал за сериозен скандал в Мадан на ул. "Перелик“. "Чули са се изстрели и е видяна група лица, които се бият и единият пада в коритото на реката в безжизнено състояние. Незабавно на място са изпратени екипи на полиция и Спешна помощ. При извършения оглед са констатирани множество контузни рани в областта на главата и тялото на починали от нанесен побой. Предприети са и оперативно-издирвателни мероприятия и установено присъствието на 4 лица. Взети са им сведения за евентуална съпричастност към инцидента. Незабавно са организирани заградителни мероприятия от полицията ва Мадан и Златоград и на разклона за село Бял извор е спрян микробус "Мерцедес Спринтер“, в който са пътували 8 мъже на възраст между 21 и 32 години и водач, който е от Кърджали“, поясни ст. комисар Цанков.Осемте мъже са задържани за 24 часа. "Извършени са разпити на всички, като единият от тях е дал положителен тест за кокаин. До момента събраните данни сочат за наличие на предистория на конфликта между жертвата и 22-годишен мъж от Кърджали. От преди месец двата мъже започват да осъществяват контакт в социалните мрежи чрез съобщения. Починалият е искал да има отношения с приятелката на 22-годишният мъж от Кърджали, но след отказ от нейна страна, комуникацията е продължила и са изпратени настойчиви съобщения. Приятелят на момичето е потърсил контакт по телефона с починалия и му е казал да престане да търси неговата приятелка. В хода на разговора е възникнал остър словесен конфликт като, по думите му, починалият е отправил към него заплахи и е настоял да отиде в Мадан“, разказа директорът на полицията в Смолян.Събраните доказателства сочат, че 22-годишният мъж се е насочил към Мадан с приятели, които са тръгнали с него. "На мястото на срещата починалият е бил с още двама мъже в колата си, те са били въоръжени с газови оръжия. Двамата претендиращи за момичето са се сбили по време на боя паднали от едната улица през ската на друга улица. Един от хората, придружаващи жертвата е произнесъл няколко изстрела във въздуха с халосни патрони, а след инцидента останалите участници са тръгнали в неизвестна посока“, посочи ст. комисар Цанков.Окръжният прокурор на Смолян заяви, че на този етап доказателства сочат, че може да се повдигне обвинение за умишлено убийство. Той допълни, че издирват още свидетели и призова и други граждани, които живеят близо до инцидента и могат да помогнат за разкриването на обективната истина - да свидетелстват.Според прокурор Симов, не всички 8 мъже, задържани в буса са съучастници в убийството. По думите му, най-вероятно и двете страни са имали очакване за сериозен конфликт и затова са имали придружители. "Приятелите на починалия са били подготвени с газови пистолети и халосни патрони и са стреляли във въздуха, като се уговорили предварително да направят това ако се разрази конфликт, за да сплашат другите участници в спора. В резултат на употребата на газовите пистолети няма още пострадали. Установено е че от групата от Кърджали, три лица са съпричастни за нанасянето на тежки наранявания по тялото и главата на починалия, и че има връзка между тях и смъртта му. Те не са го хвърлили в реката, той пада сам, но в резултат на нанесените удари с крака и ръце той е бил в коматозно състояние и не е могъл да се държи на краката си и паднал от 15-митрова подпорна стена в реката. Един от извършителите владее бойни изкуства, има и предишна криминална регистрация, не е осъден, но е признат за виновен за хулиганство за нанесен побой“, допълни прокурор Симов.Окръжният прокурор на Смолян призова в такива случаи роднините на участниците в конфликта да разчитат на справедливост само на закона и органите на реда, за защита на правата на пострадалите, а не на лична вендета.