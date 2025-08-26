ЗАРЕЖДАНЕ...
МБАЛ НКБ: България е на едно от челните места по сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност в Европа
©
България остава на едно от челните места по сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност в Европа. Ето защо, за да отбележи Световния ден на сърцето 29 септември, Клиниката по кардиология на МБАЛ "Национална кардиологична болница“ организира безплатни кардиологични прегледи.
Кампанията ще се проведе в рамките на седмица в периода 29.09 - 03.10.2025 г. от 12 до 18 ч в приемните кабинети на клиниката и отделението по неинвазивна диагностика. Клиниката по кардиология на НКБ е утвърден експертен център и разполага с всички съвременни методи за диагностика и лечение на целия спектър сърдечно-съдови заболявания.
Ежегодно през нея преминават над 5000 пациенти, насочени от лечебни заведения в цялата страна.
Клиниката работи в тясна колаборация с клиниките по кардиохирургия, съдова хирургия, детска кардиология и неврология, разположени на територията на болницата.
Прегледите са насочени към хора с известни сърдечно-съдови заболявания и такива с често срещани рискови фактори като артериална хипертония, повишен холестерол, захарен диабет, тютюнопушене, фамилна обремененост, които са посещавали кардиолог.
Прегледът включва подробна анамнеза, статус, измерване на артериално налягане, електрокардиограма и eхокардиография, извършени от кардиолог.
Задължително е предварително записване на телефон 02/9211 404 или 02/9211 414, които са отворени всеки работен ден от 10 до 14 ч.
От болницата молят пациентите да носят цялата си медицинска документация.
Още от категорията
/
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
15:13
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
13:14
Вълчев иска учебният ден да започва по-късно. Забраната за телефони в клас влиза в сила през ноември
11:34
Кардиолог към мъжете: Не е срамно да се ходи на прегледи и е добре да си измерваме кръвното налягане
11:08
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8-годишна възраст
08:41
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.