МЕЧ иска спешно изслушване председателя на ДАНС, премиера и ресорните министри за ситуацията с горивата
Ситуацията е изключително критична, каза депутатът Красимир Манов.
"Фокус" припомня, че проектът на решение на Народното събрание за спирането на износа на дизел и авиационно гориво мина и получи зелена светлина в бюджетна комисия по време на извънредно заседание, за което по-рано предложиха от управляващото мнозинство.
"В извънредната комисия по бюджет и финанси председателят на комисията Делян Добрев призна, че през последната седмица, в спешен порядък, е започнал износ на горива от България – основно дизелово и авиогориво", заяви още Манов и допълни, че временните мерки няма да спасят ситуацията.
Манов припомни, че преди девет месеца от МЕЧ са предложили България да купи рафинерията в Бургас.
"Каквото и да говорят от Министерски съвет и управляващите в Народното събрание, те току-що създадоха криза с горивата. Ако това се бе случило, сега нямаше да бъдем изправени пред проблеми".
Според Радостин Василев лидерът на МЕЧ взетото решение е признание, че в България няма дизел и гориво.
"Няма за 90, за 60 дни или въобще. Шефът на ДАНС трябва да обясни как ще гарантираме доставката на дизелово гориво, защото изглежда, че ще има проблем още следващата седмица", добави той.
Според Василев утре пред бензиностанциите ще има опашки с коли.
