МЕЧ се регистрира за изборите: Ще бъдем фактор в следващия парламент!
Документите бяха внесени от председателят на ПГ на МЕЧ Кирил Веселински и депутатът Христо Расташки - партията внесе над 6 хиляди подписа.
“МЕЧ ще влезе в следващия парламент и ще бъдем фактор", каза Веселински като посочи, че всеки един, който е против Борисов и Пеевски, може да бъде техен коалиционен партньор. “Няма да видите членове на МЕЧ рамо да рамо до отличниците на Бойко Борисов, които се разследват за източване на евросредства", каза той.
По думите му от страна на служебния кабинет е било недопустимо, че не покани парламентарно представените партии на КСНС за ситуацията в Близкия изток.
