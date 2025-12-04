Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".
"Днес бяхме потърсени от колегите от ПП-ДБ, вече са ни изпратили първоначалната версия за вот на недоверие, ние ще се включим в изготвянето на мотивите и в защитата на такъв вот заедно с тях", каза той.
По отношение на протестите Василев обяви, че "всяка форма на протест е оправдана".
"Не деля протестиращите на мирно протестиращи, на хванати за ръце, показващи сърца и на такива, които показват по-висока степен на агресия. Всички форми на протест в завладяната държава са оправдани. Всеки носи отговорност за своите действия, било то криминални или административни нарушения", каза той.
Лидерът на МЕЧ разкритикува изслушването на вътрешния министър Даниел Митов.
"Този министър няма необходимата компетенция да отговори на нито един от въпросите на парламентарната групи, свързани с организацията на протеста, с проблемите по осигуряването на обществения ред, с това защо пред партийни централи и офиси не е осигурена охрана и защо няма ток в София и защо полицията е била в голяма степен неадекватна".
МЕЧ ще подкрепи вота на недоверие на ПП-ДБ
