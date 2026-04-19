99,5% от машините работят безпроблемно, по другите се работи и се връщат в изборния режим своевременно, съобщават от Министерството на електронното управление за Varna24.bg.
Неизправностите са в по-малко от 1% от всички устройства. Не при всички се налага изтегляне от процеса на гласуване.
Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори през октомври 2024 г.
Към 12:30 часа в изборния ден сигнали има за 74 машини, което е по-малко от 1%, по-конкретно - 0,5%.
На сигналите се реагира своевременно от техниците на изпълнителя на ЦИК, Сиела Норма, и изборният процес с машини протича нормално.
До момента не са получени сигнали за проблеми със софтуера на машините.
