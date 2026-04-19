Министерство на електронното управление съобщи, че едва 0,3% от всички инсталирани и проверени машини са дали грешка в началото на изборния ден. За първи път се извърши проверка на 100% от машините и проблемите, за които МЕУ получава информация от областните управители през Министерски съвет, уточняват от министерството за Varna24.bg

Данните, които са получени са за минимален брой машини - само около 20 от всички 9354 за гласуване.

В случаите с отпечатване на стари дата и час на бюлетините техниците на изпълнителя Сиела Норма обхождат своевременно всички машини и сверяват наново датата и часа. Това не е причина за изтеглане на машините от изборния процес. След отстраняване на проблема машината е годна за гласуване.

Проблеми, при които машината не се стартира в началото на изборния ден, обикновено се дължат на разреждане на батерията, поради липса на електрозахранване в съответната секция в тъмната част на денонощието. Това се случва най-често в училища, където обичайно токът през нощта се изключва.

За проблеми, свързани със софтуера, Министерството на електронното управление до момента не е получило информация.

По-рано стана ясно обаче, че поне 50 машини във Варна са дали дефект.