Днес се проведе публично теглене на външни експерти, част от процедурата за избор на специалисти, които ще участват в удостоверяването на машините за гласуване. Събитието се организира за първи път в този формат, тъй като за първи път в рамките на процедурата са подадени повече заявления от броя на обявените позиции.Общо четири заявления са одобрени за участие при обявена необходимост от трима външни специалисти. Поради това изборът се проведе чрез публично теглене, което има за цел да гарантира максимална прозрачност и доверие в процеса.След оценка и подбор в процедурата бяха избрани следните външни експерти: Людмил Бързев, Делян Керемедчиев, Боян Атанасов. Четвъртият кандидат – Ваньо Еленков, ще бъде резерва."Правим и тази процедура публична като част от заявката на това правителство, че ще направи всичко възможно да проведе честни и прозрачни избори. За нас в Министерството на електронното управление това означава и да ви правим съпричастни към всяка една стъпка от процеса,“ подчерта министър Георги Шарков.По време на събитието присъстващите бяха запознати с подробностите на процеса за избор на експертите от Росица Георгиева, началник на отдел "Стратегии и политики в киберсигурността“.