ЗАРЕЖДАНЕ...
МОН даде яснота за математическия тест на шестокласниците в петък
©
Новината пробуди много въпроси и притеснения у родители и ученици. За повече яснота какво ще съдържа дигиталеият тест и каква е неговата цел "Фокус" се обърна към Министерството на образованието и науката.
Резултатите от националното изследване ще се използват като инструмент за подкрепа – за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. Те ще могат да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя. Това казаха от пресцентъра на МОН в отговор на въпрос на "Фокус".
От пресцентъра на ведомството обясниха, че изследването се организира именно в 6. клас - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори.
Централизираното входно ниво ще помогне в няколко посоки – навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците и заедно с учителите си да работят по-активно и приоритетно над тях. От друга страна изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците и промяна в учебните програми.
От МОН внесоха и яснота относно съдържанието на теста
Той ще съдържа 11 задачи с избираем отговор и 2 с кратък свободен отговор с практическа насоченост.
Всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които също ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрен.
Още от категорията
/
Десислава Николова: Съдебният медиатор е мост, по който страните тръгват и стъпка по стъпка се срещат по средата
14:46
Велизар Шаламанов: Трябва да докажем на Русия, че не може да разделя и да противопоставя страните в ЕС
29.09
Христо Ковачки: Над 30 000 работни места ще бъдат изгубени, ако това се случи с българските ТЕЦ-ове и мини!
29.09
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
29.09
Зам.-министърът на образованието: МОН иска да засили възпитателната функция, въвеждането на час по добродетели и религии е част от това
28.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.