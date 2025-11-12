МОН инициира дискусия за ограничаване на социалните мрежи за деца
Инициативата е съвместна с Комисията по образованието и науката, Комисията по демографската политика, децата и семейството, Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика.
Събитието ще се проведе на 20 ноември от 14:00 часа в Националния археологически институт с музей при БАН.
"Фокус" припомня, че просветният министър Красимир Вълчев представи идеята да се забрани деца под 15 г. да ползват социалните мрежи. Това се случи по време на брифинг в Силистра. Още тогава той заяви, че ще инициара дебат по темата.
По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.
Идеята на просветния министър вече е реализирана в други страни, как изглежда това по света, четете тук.
