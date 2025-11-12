Сподели close
Министерството на образованието и науката организира национална кръгла маса с тема: "Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“.

Инициативата е съвместна с Комисията по образованието и науката, Комисията по демографската политика, децата и семейството, Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика.

Събитието ще се проведе на 20 ноември от 14:00 часа в Националния археологически институт с музей при БАН.

"Фокус" припомня, че просветният министър Красимир Вълчев представи идеята да се забрани деца под 15 г. да ползват социалните мрежи. Това се случи по време на брифинг в Силистра. Още тогава той заяви, че ще инициара дебат по темата.

По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.

