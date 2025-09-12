ЗАРЕЖДАНЕ...
МОН излезе с подробности за НВО през новата учебна година
Както и досега тези изпити се полагат в края на 4, 7 и 10. клас, като целта е диагностика на индивидуалните постижения и напредъка на учениците и мониторинг на образователния процес с цел подобряване на качеството на образованието.
При тазгодишните изпитни формати за четвъртокласниците няма промяна спрямо тези от миналата година. Същите остават и тези по български език и литература за седмокласници и десетокласници.
МОН вече представи публично примерни задачи за националното външно оценяване след 7 и 10. клас по математика, като в публикуваните модели са дадени и допълнителни, които да подпомогнат учениците.
Припомняме, че в тестовете от националните външни оценявания за VII и X клас ще има 6 задачи от природни науки, които учениците ще решават с математически знания. Заедно с тях общият брой на задачите в изпита от НВО ще бъде 24 за VII клас и 18 за X клас. За да се чувстват спокойни и да имат достатъчно време за осмисляне на условията на задачите, времето за работа ще бъде увеличено с 15 минути за седмокласниците (така изпитът ще бъде с обща продължителност от 180 минути), а за десетокласниците – с 30 минути (общото им време ще бъде 120 минути).
Шестте задачи от природни науки ще включват базови знания и компетентности, свързани с биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, както и човекът и природата за седмокласниците. От учениците няма да се изискват сложни понятия, нито необходимост да се наизустява теорията по съответните предмети, а решаване на практически задачи, които ще са им нужни и полезни и занапред в живота.
