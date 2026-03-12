МОН проверява Лесотехническия университет в София
©
Студентите могат да използват стикерите си за храна във всички студентски столове на територията на страната.
В момента студентският стол в ректората на Лесотехническия университет продължава да функционира, като студентите имат възможност да се хранят там с полагаемото им се намаление.
Още от категорията
/
Българка, живееща в Израел: При тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият. Положението е много, много тежко
08:45
Мая Манолова: Хората нямат избор - или си плащат двойните сметки, или ще се осветляват на свещи
11.03
Георги Клисурски: Готови сме да защитим българските граждани, ако има драстичен ръст на цените на горивата
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.