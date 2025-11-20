МОН се допитва до общественото мнение за забраната на социални мрежи да лица под 15 години, включете се тук
©
Тези данни бяха представени на национална кръгла маса за влиянието на социалните мрежи върху детското психично здраве и обсъждане на национални мерки за ограничаването им. Дискусията беше открита от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, като инициативата е съвместна с четири парламентарни комисии – по образованието и науката, социалната и демографската политика и здравеопазването. В събитието се включи и министърът на електронното управление Валентин Мундров.
Министър Вълчев цитира данни на СЗО, които показват, че след 2010 г. се наблюдава рязко увеличение на психичните проблеми сред подрастващите в Европа, като пандемията е ускорила тази негативна тенденция. Анализите показват още, че момичетата са по-засегнати. "Ако през 1994 г. 49% от 15-годишните момичета са проявявали по един психологически симптом седмично, то през 2022 г. този дял се увеличава на близо 75%“, отчете министърът. При момчетата тези стойности през 1994 г. са били 35%, а през 2022 г. увеличението достига до 50%.
Друго изследване между 204 държави показва, че страната ни е водеща по скорост, с която се влошава психичното здраве на децата и младежите до 24 г. Според проучванията ключова роля в причините за тази негативна тенденция има новата дигитална среда. "Според някои изследвания децата прекарват близо два часа дневно в социалните мрежи. Това е повече от 10% от времето, в което са будни. Останалото време трябва да ходят на училище и да вършат още много други неща“, каза Вълчев и допълни, че социалните медии заемат съществена част от живота ни.
Според министъра вече е безспорно, че социалните мрежи имат едновременно и пристрастяващ, и зловреден ефект върху цялостното развитие на децата, затова са необходими комплекс от мерки, които да включват разумни ограничения, създаването на нагласи у децата и родителите чрез разговори за последиците, системни и технологични ограничения на платформите. "Ако намерим правилния микс от мерки и политики съм убеден, че ще постигнем положителен резултат“, заключи той.
Редица държави в момента обсъждат различни комбинации от мерки като например възрастови ограничения, верификация, национални препоръки, регулации на платформите и алгоритмите, ограничения на телефоните в училище, система на медийна грамотност, укрепване на превенцията и др.
Министърът на електронното управление Валентин Мундров отбеляза, че повереното му министерство планира въвеждане на система за проверка на възрастта за достъп до социалните мрежи – дигитален портфейл, който се очаква да бъде готов в края на следващата година. "Министерството на електронното управление приема защитата на децата и младежите онлайн като водещ национален приоритет и подчертавам, че този ангажимент не може да бъде поет само от една институция – необходим е съвместен подход на всички заинтересовани страни“, допълни той.
Преди това видеообръщения направиха Джонатан Хайд, преподавател по социална и морална психология в бизнес института "Стърн" към Нюйоркския университет и автор на влиятелната книга от 2024 г. "Тревожното поколение", както и научният директор на Американската психологическа асоциация Мич Принстийн, който е бивш декан на катедрата по клинична психология на Университета в Северна Каролина.
"Когато пишех книгата "Тревожното поколение“ през 2024 г. мислех, че най-голямата вреда от екраните е върху психичното здраве – депресията, тревожността, самонараняването, но по-голямата вреда е върху когнитивните последици - невъзможност децата да контролират вниманието си – фокус, концентрация, да внимават в училище и да учат“, отбеляза Джонатан Хайд.
Професор Мич Принстийн сподели, че тийнейджърите са предразположени да прекарват повече време в социални мрежи, тъй като техните мозъци в по-голяма степен търсят социална свързаност с връстниците си – обратна позитивна връзка, която увеличава допамина и засилва интереса към социалните връзки. Така на практика на тях им е по-трудно да устоят на активността онлайн.
"Децата все по-рано влизат в социалните мрежи, като средната възраст е между 9 и 11 г. За тях платформите са основен канал за социализация“, обясни директорът на Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование в София Калоян Дамянов. Той представи как всяка от социалните мрежи влияе на поведението и навиците на децата.
Според посланика на Дания в България Н. Пр. Флеминг Стендер цифровата ера носи огромни възможности – да учим, да изследваме и да се свързваме, но за твърде много деца онлайн светът крие реални рискове от излагане на незаконно и вредно съдържание. Именно затова в Дания разработват различни инициативи за проверка на възрастта в платформите, като темата за онлайн безопасността е сред приоритетите на настоящото Датско председателство на Европейския съюз. "Само преди две седмици в Дания беше постигнато ново политическо споразумение за онлайн безопасността на децата. То въвежда минимална възраст от 15 години за достъп на младите датчани до социалните мрежи. Това е историческо решение и значима стъпка към цифрова среда, която наистина защитава благополучието на децата“, каза още посланикът.
В събитието участваха заместник-министрите на образованието и науката Емилия Лазарова, Наталия Михалевска и Петър Николов, началникът на кабинета на министъра Таня Михайлова, съветникът Женя Лазарова, началници на РУО, Илиана Жекова, председател на комисията по демографската политика, децата и семейството, заместник-омбудсманът Мария Филипова, ръководителите на работодателските организации в училищното образование – Диян Стаматов, Асен Александров, представители на КЗЛД, СЕМ, КРС, университети, научни организации, синдикати, директори на училища, експерти от неправителствения сектор и различни институции. На форума бяха и народните представители – Елисавета Белобрадова, Фатима Йълдъс, Петя Цанкова, Христина Георгиева, Десита Петкова и Финданка Кацарева. Модератор на дискусията беше Харалан Александров.
Като продължение на днешната дискусия МОН организира и онлайн допитване затова доколко се одобрява забраната за използване на социални мрежи от деца под 15 г. Всеки може да участва в анкетата тук: https://kazva.bg/monsocialmediaban
Още от категорията
/
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
16:49
Бюджетът на съдебната власт със 180 млн. евро по-малко – никой от магистратите не се появи при обсъждането в комисия
15:18
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
13:40
Проф. Пламен Киров по казуса с референдума за еврото: Конституционният съд не е бърза помощ за политиците
10:59
Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин, за да напълни касичката на властта
10:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.