МОН увеличава броя на училищните психолози
©
Пред NOVA NEWS темата кометират Веселин Стефанов, директор на 51-во училище "Елисавета Багряна“ в София, и психологът Михил Михайлов.
"Психолозите са много важна част от екипа на едно училище. Те са постоянно между учениците, наблюдават реакциите им и често първи забелязват, когато някое дете има проблем,“ посочи директорът Веселин Стефанов. По думите му обаче най-големият проблем е недостигът на специалисти: "При нас има само един психолог за над 1000 ученици. Един човек не може да обхване цялото училище“, обясни Стефанов.
Той подчерта и нуждата от превенция, а не само реакция при вече възникнали конфликти.
Психологът Михил Михайлов коментира, че ролята на училищния психолог трябва да бъде ясно дефинирана.
"Често психологът се използва като наказателен инструмент – децата отиват при него, когато са направили нещо нередно. Това не е правилно. Той трябва да бъде медиатор между учителите, родителите и учениците, а не морален съдник“, смята той.
Според него количественото увеличаване на психолозите не е достатъчно, ако не се промени културата в училищната среда.
Михайлов обърна внимание и на липсата на достатъчно подготвени специалисти.
"Тази професия не е достатъчно привлекателна. Утвърдените терапевти и консултанти рядко остават в институциите – те излизат от системата. За да има резултати, трябва да ги мотивираме и задържим", смята той.
Още от категорията
/
Проф. Димитров: Едно е да сте по-малка държава със собствена валута, друго е да сте член от голямо семейство с повече ресурси
20:20
Диян Стаматов с призив към НС: Да се обмисли законодателно регламентиране на ваканциите в детските градини!
17:52
Енергиен екперт: Назначаването на особен управител в "Лукойл Нефтохим Бургас" е задължително за защитата на българския пазар
12:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.