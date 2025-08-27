ЗАРЕЖДАНЕ...
МОН заменя НВО по математика с интегрален изпит
©
Изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на
други учебни предмети в края на 7 клас през учебната 2025 – 2026 година:
ще се проведе под формата на тест, който интегрира следните учебни предмети:
- математика
- биология и здравно образование
- химия и опазване на околната среда
- физика и астрономия
- география и икономика
- човекът и природата
Ще включва общо 24 задачи, от които:
- 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи
Класификация на информацията:
компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика;
- 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават с
помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и
компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети
(биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия,
география и икономика и човекът и природата).
Изпитът в 7 клас ще бъде с времетраене 180 мин. Изпитът в 10 клас ще е с времетраене 120 мин. Ще включва 18 задачи – 12 по математика и 6 интегрирани с останалите дисциплини.
Още по темата
/
Значението на транспортните връзки и осигуряването на кадри за бизнеса са част от темите на изпитите по профилиращ предмет
25.08
Още от категорията
/
Президентът Радев и Рюте заедно: България цели съвместно производство с "Райнметал" и дългосрочно партньорство с Германия
20:38
Финансовият министър: С 4 млрд. лв. ще бъде увеличен капиталът на Българската банка за развитие
12:28
Икономист: На масата вече има предложения за увеличение на ДДС, на осигуровките, включително на пенсионната вноска
10:51
На извънреден брифинг от Варна: Костадин Костадинов поиска нови избори и разпускане на правителството
26.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сърбия ни предаде Паскал
14:28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.