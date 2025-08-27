Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Министерството на образованието въвежда новите интегрални изпити за национално външно оценяване на учениците от 7-и и 10-и клас още от тази учебна година.

Изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на

други учебни предмети в края на 7 клас през учебната 2025 – 2026 година:

ще се проведе под формата на тест, който интегрира следните учебни предмети:

- математика

- биология и здравно образование

- химия и опазване на околната среда

- физика и астрономия

- география и икономика

- човекът и природата

Ще  включва общо 24 задачи, от които:

- 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи

Класификация на информацията:

компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика;

- 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават с

помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и

компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети

(биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия,

география и икономика и човекът и природата).

Изпитът в 7 клас ще бъде с времетраене 180 мин. Изпитът в 10 клас ще е с времетраене 120 мин. Ще включва 18 задачи – 12 по математика и 6 интегрирани с останалите дисциплини.