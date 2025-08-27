Министерството на образованието въвежда новите интегрални изпити за национално външно оценяване на учениците от 7-и и 10-и клас още от тази учебна година.Изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране надруги учебни предмети в края на 7 клас през учебната 2025 – 2026 година:ще се проведе под формата на тест, който интегрира следните учебни предмети:- математика- биология и здравно образование- химия и опазване на околната среда- физика и астрономия- география и икономика- човекът и природатаЩе включва общо 24 задачи, от които:- 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващиКласификация на информацията:компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика;- 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават спомощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват икомпетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети(биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия,география и икономика и човекът и природата).Изпитът в 7 клас ще бъде с времетраене 180 мин. Изпитът в 10 клас ще е с времетраене 120 мин. Ще включва 18 задачи – 12 по математика и 6 интегрирани с останалите дисциплини.