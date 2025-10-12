Министерството на образованието и науката предлага социално-емоционалното учене да влезе в комплексната грижа за най-малките. Проектът на стандарти за ранно учене и грижи обхваща деца от 3 месеца до 3 години. Целта е да се осигури по-плавен преход към детската градина.Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане проект на документ на МОН.Ще бъде разработена Наредба за стандартите за ранно учене и грижи.Предлага се следното обособяване на областите на развитие, показва справка на.Като такива са определени едни от най-важите аспекти на детското развитие:здраве, физическо и двигателно развитие;познавателно развитие;личностно-емоционално и социално развитие;езиково и комуникативно развитие.Определените четири основни области на развитие са структурирани в седем възрастови групи – към 3, 6, 9, 12, 18, 24 и 36 месеца, и интегриракратка характеристика на съответната област на развитие, ключови очаквани резултати и практически насоки за лицата, които осигуряват грижи и обучение.Очакваните резултати са описание на способности и очаквания възрастов период на появата им, като се отчитат индивидуалните възможности на детето.Родителите ще бъдат активни партньори на екипната работа между медицински специалисти, педагози и възпитатели. Управлението на качеството и контрола ще определя реда и условията за самооценката, методическата подкрепа, наблюдението и оценката. В допълнение изискванията към средата ще насочат вниманието към осигуряването и организирането на безопасна, достъпна, стимулираща и адаптирана към възрастта и потребностите на детето среда.В публикуваната концептуална рамка на МОН е представен примерен вариант за разпределението на очакваните резултати в съответствие с периода на поява на определени умения у деца - можете да я разгледате