Не е установено замърсяване на морската среда при Маслен нос. Това събщи Министерството на околната среда и водите, което следи развитието на ситуацията с потъналия рибарски кораб във водите при Маслен нос край Созопол.Опазването на морската среда и предотвратяването на риск за екосистемите са сред основните приоритети на МОСВ. Към момента не са установени данни за замърсяване на морската среда в акваторията на Черно море.По информация на Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна на 19 февруари 2026 г. катер на Изпълнителна агенция "Морска администрация“, съвместно с инспектор от Дирекция "Морска администрация“ – Бургас, е извършил обход на района. При проверката не е установено наличие на нефтено замърсяване.Оглед е извършен и от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в зоната, за която е постъпила информация за евентуално нефтено петно, като наличието на такова не е потвърдено.МОСВ поддържа постоянна координация с всички компетентни институции. Наблюдението на морската среда продължава, като при необходимост ще бъдат предприети незабавни действия съгласно действащото законодателство.Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна извършва регулярeн мониторинг на морската околна среда.