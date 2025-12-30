МОСВ: Няма замърсяване на водата след изтеглянето на "Кайрос" към пристанище Бургас
©
В Басейнова дирекция "Черноморски район“ се получиха резултатите от изследванията на морските води в района на Ахтопол, направени при провлачването на "Кайрос“ към пристанище Бургас.
Резултатите не показват замърсяване, нито промени в състоянието на водите. Изпитванията са направени от Регионална лаборатория – Варна към ИАОС по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини.
Пробите бяха взети на 15 декември 2025 г. по време на операцията по изтегляне на плавателния съд "Кайрос“ към пристанище Бургас.
Още по темата
/
Кап. Иванов: Не можем да ремонтираме "Кайрос" заради санкциите, можем само да съдействаме безопасно да напусне нашия регион
11.12
Рибар за танкера "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
08.12
Още от категорията
/
При притеснения: Институциите, към които да се обръщаме от 1 януари, при нарушения, свързани с еврото – много са
15:53
НСИ: Мъжете у нас заемат 68.3% от ръководните длъжности на най-високо управленско ниво, жените са в ролята на заместник
14:45
Диян Стаматов: Остава ни само да усвоим жеста "6–7" и да го повтаряме, защото отново сме в същия нонсенс
11:54
Ето на какви цени в евро ще пълним хладилника след 2 дни: Хлябът ще е около 0,76 евро, сиренето ще е около 4,85 евро, а бананите само 1 евро
11:51
Панделиева: Явно най-доброто, което на този етап се случи в България е, че са извадени дълбоко скрити парички
10:57
Експерт за цените на тока: 24 лв. всеки месец, без да ги виждаме във фактурата, отиват, за да са домакинствата на регулирания пазар
10:56
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.