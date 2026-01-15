Сподели close
Ключова пречка за предотвратяване на незаконната употреба на отровни примамки е неефективното прилагане на закона, често свързано с минимално разследване на инцидентите и прекратяване на досъдебните производства. Това съобщиха от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на сайта си.

"Липсата на ефективно прилагане намалява възпиращия ефект на закона. Престъпленията срещу дивата природа са на едно от последните места в дневния ред на борбата с престъпността – те обикновено получават нисък приоритет от правоприлагащите органи и липсва обществен импулс за издигането им нагоре в дневния ред", се казва още в съобщението. 

Припомняме, че през последните дни бяха отровени шест черни лешояда (картали) и един белоглав лешояд. Те са били открити на 11 януари в региона на Котленския Балкан. Това е пореден случай на отравяне на защитени и застрашени видове птици, включени в Червената книга на България.

До момента в България няма нито един случай на осъждане на заподозряно лице за отравяне на защитени птици, а МОСВ настоява за промяна на подхода при разследванията и решителност от страна на правоприлагащите органи.

По случая е образувано досъдебно производство. По информация на "Зелени Балкани", предстои на птиците да бъде направена аутопсия. От организацията напомнят, че програмата за възстановяването на популацията на този вид животни в България се развива от 30 години.

Българското законодателство забранява използването на отровни примамки за борба с хищниците и е в пълно съответствие с европейските директиви и международни конвенции. МОСВ подчертава, че успешното наказателно преследване е ключово за създаването на ефективна защита на редки и застрашени видове.