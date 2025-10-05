ЗАРЕЖДАНЕ...
МОСВ: Следете актуалните прогнози на НИМХ
В понеделник, 6 октомври, отново се очакват значителни количества дъжд.
Още тази нощ от запад ще започнат валежи, които утре ще обхванат и източните райони на страната. Това съобщиха от Министерство на околната среда и водите.
Оранжев код за опасно време е обявен от НИМХ за 10 области в Южна България – Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас.
В Бургаска област, която вече пострада от наводнения в петък, се очакват нови обилни валежи, особено в нощта срещу вторник.
Жълт код е в сила за още 14 области, а без предупреждения остават само четири – Видин, Монтана, Враца и Плевен.
През вторник и сряда времето ще остане облачно и дъждовно, с по-интензивни валежи в Източна и Северна България.
Температурите ще се понижат – минимални между 5° и 10°, максимални между 10° и 15°.
В четвъртък валежите ще спрат, а дневните температури ще се повишат с 4–5 градуса.
Министерството на околната среда и водите призовава гражданите да следят актуалните прогнози на НИМХ и да бъдат внимателни при придвижване в засегнатите райони.
