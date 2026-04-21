Нефтеното петно е в руската брегова зона и се работи по неговото събиране.
"Няма заплаха за нашите териториални води. Разстоянието до Шабла е 840 км. Площта на разлива е 7,74 кв. км. Разливът е малък и ограден с бонови заграждения“, заяви проф. Мирослав Цветков от Висше военноморско училище "Никола Й. Вапцаров“ на базата на анализ на сателитни данни.
МОСВ и ВВМУ "Никола Й. Вапцаров“ ще продължат да наблюдават ситуацията до пълното овладяване на нефтения разлив.
