Към 30.03.2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 4888,7 млн. куб. м, което представлява 74,80% от общия им обем и е приблизително 20% повече спрямо обема към март 2025. Процентът на запълване на комплексните и значими язовири е най-високият за последните 7 години по отношение на стойностите, отчетени към същия календарен период.Със 100% запълване са язовирите "Камчия“, "Ясна поляна“, "Асеновец“ и "Пчелина“, а над 90% са язовирите "Среченска бара“, "Христо Смирненски“, "Боровица“, "Студена“, "Домлян“, "Александър Стамболийски“, "Кричим“ и "Ивайловград“.Във връзка с настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие при необходимост дружествата, стопанисващи комплексните и значими язовири, предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане на водни маси с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) до края на тази седмица валежите от дъжд ще продължат, като през нощта срещу четвъртък значителни по количество ще са в Южна България и планинските райони. В края на седмицата ще има по-значителни временни разкъсвания на облачността и валежи на по–малко места.Днес (30.03) речните нива в по-голямата част от речните басейни ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. На 01.04 и 02.04 в резултат на валежите се очакват повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.