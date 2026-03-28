В началото на сезона на валежите, Министерството на околната среда и водите започва проверки на речните корита в цялата страна.Данните на екоминистерството показват, че някои от питейните язовири са пълни на 99 процента от обема си като например "Камчия“, който захранва Бургас и Варна.Същевременно водоемите за напояване и енергетика са на доста по-ниски нива, заради лошата инфраструктура. Третият най-голям язовир в страната "Студен кладенец“ е пълен на 70 процента от целия си обем. Препоръката на министерството е кметовете и областните управители да спазват плана за управление на риска от наводнения.По думите на зам.-министъра на околната среда и водите Петър Димитров пълни са язовирите за питейно-битово водоснабдяване. "Тези за напояване и енергетеика не са пълни до очаквания размер за сезона. Това е на първо място заради лощото техническо състояние, но с питейните язовири това не е така, дори имаме водоеми, които преливат, но не е проблем, това е предвидено“, каза той.