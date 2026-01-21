Министерският съвет прие решение за наличието на основен интерес, свързан с националната сигурност, при реализацията на проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй“. Той трябва да бъде защитен при сключването на договор за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на новите мощности (ЕРС договор).Припомняме, че сключването на такъв договор е възложено с решение на Министерския съвет от 25 октомври 2023 г. при определени изисквания - изпълнение "под ключ“, в съответствие с определен график. Допълнително, с решение на Народното събрание от 23 февруари 2024 г. са определени и параметрите на бъдещия ЕРС договор - 30% на локализация на възложените дейности в България, фиксирана цена за целия обем строително-монтажни работи с ясна методика за индексация по време на изпълнението и други. С това решение на Народното събрание е приет и ускорен график за изграждане на новите ядрени мощности.Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки, законът не се прилага при проекти, свързани с областите отбрана и национална сигурност, които попадат в определени хипотези. Обществената поръчка за ЕРС договора за 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй“ попада в такава хипотеза.