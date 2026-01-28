МС компенсира семейства с деца, които не са приети в детски градини
Одобреното финансиране е в общ размер на 1 430 873 евро, разпределено по бюджетите на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Божурище и община Аврен, област Варна за 2026 г.
Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.
