Правителството одобри промени в бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 година. Решението е свързано с увеличаване на капитала на няколко търговски дружества и предвижда участие на държавата в капитала на "Иганово“ ЕАД и "Държавна консолидационна компания“ ЕАД. Това включва и увеличаване на капитала на "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД.Средствата, които ще бъдат инвестирани в "Иганово“ ЕАД, ще се използват за закупуване на технологии, патенти, ноу-хау и инженерни решения. Това е в рамките на подписано на 3 декември 2025 г. споразумение за технологично сътрудничество между "Иганово“ и германската компанияСъгласно споразумението, ще се работи по създаването на заводи за производство на муниции и енергийни материали.За увеличаването на капитала на "Държавна консолидационна компания“ (ДКК) средствата са необходими за финансиране на "Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ). Те ще се използват за осигуряване на участието на ВМЗ в съвместно дружество с Rheinmetall AG, което ще се занимава със строеж на завод за производство на барут и боеприпаси. Това дружество ще носи името "Райнметал-ВМЗ“,Тези действия имат за цел да осигурят финансовото обезпечаване на важни инвестиционни проекти в сферата на отбраната и сигурността в България.