ÌÑ ïðåäëàãà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå äà ïðîäúëæè îùå, åòî äî êîãà!

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 16:06 / 01.04.2020Êîìåíòàðè (43)142
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Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ðåøè äà ïðåäëîæè íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå óäúëæàâàíå ñðîêà íà îáÿâåíîòî èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå. Ïðåäëîæåíèåòî å ñðîêúò íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, îáÿâåíî ñ Ðåøåíèå íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå îò 13 ìàðò 2020 ã., äà áúäå óäúëæåí äî 13 ìàé 2020 ã.

"Áúëãàðèÿ ñå áîðè ñ âñè÷êè âúçìîæíè óñèëèÿ çà îãðàíè÷àâàíå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çàðàçàòà ñ COVID-19, êàòî èçìåðåíèÿòà íà êðèçàòà âñå îùå íå ìîãàò äà áúäàò îöåíåíè è ïðîãíîçèðàíè. Íàòèñêúò âúðõó çäðàâíàòà ñèñòåìà ìîæå äà áúäå íàìàëåí åäèíñòâåíî ÷ðåç óäúëæàâàíå íà ñðîêîâåòå è ìåðêèòå çà ñîöèàëíà èçîëàöèÿ  è çà  áîðáà ñ ïàíäåìèÿòà çà äà áúäå åôåêòèâíî îâëàäÿíà. Òåçè äåéñòâèÿ ñå ïîòâúðæäàâàò è îò äàííèòå è ïðåïîðúêèòå íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá, ñúçäàäåí ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ", ñå êàçâà â ñúîáùåíèåòî íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò.



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