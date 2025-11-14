Петър Дилов след спешно свикания съвет по сигурността от премиера Росен Желязков, предаде репортер на "Фокус".
По думите на министъра Спецов отговаря на всички законови изисквания.
"Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура", каза Дилов.
От своя страна министърът на правосъдието Георги Георгиев заяви, че чакат одобрението на САЩ и Великобритания.
Румен Спецов в момента е изпълнителен директор на Националната агенция по приходи (НАП).
"Фокус" припомня, че по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че в рамките на деня се очаква да получим дерогация, както и че ще стане ясно името на особения търговски представител в "Лукойл Нефтохим“.
МС предложи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
©
Още по темата
/
Премиерът: Ще изслушаме докладите на компетентните министри и ще направим предложение за назначаване на особен управител на "Лукойл"
12:53
Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност, името на особения управител на "Лукойл" се очаква до часове
09:43
Анализатор за "Лукойл": Руснаците от край време имат лошо отношение към онези, които им пречат, най-просто казано - ги "застрелват"
13.11
Какво е особен търговски управител – определението, което е част от всяка втора новина в последно време
12.11
Още от категорията
/
НЗОК обясни случаите, при които българските граждани могат да се лекуват в чужбина на разноски на Касата
14:14
Андрей Новаков: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
12:09
Гуцанов: Справянето с демографската криза трябва да е приоритет не само на България, но и на Европа
11:56
КНСБ: За нас това е възможният бюджет, но искаме допълнители 65 млн. евро за заплати и субсидии
08:28
КЗП: Съществено изменение в цените наблюдаваме не при продуктови групи, а при определени производители
13.11
Социолог: Разочарованието от демокрацията води до две противоположни, но еднакво тревожни реакции
13.11
Нинова: Минимумът за един месец, за да живее нормално един човек, е 1540. Колко пенсионери получават такива пари?
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.