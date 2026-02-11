МС прие изменение в Закона за НСО
С промените се урежда нормативно и се прецизира дейността по транспортното подпомагане на Администрацията на Президента на Република България за служебни нужди, като се разграничава от обхвата и приложението на чл. 19 от Закона за НСО.
