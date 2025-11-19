Министерският съвет прие решение за откриване на почетно консулство на Република България в Италианската република със седалище в град Триест и консулски окръг, обхващащ територията на област Фриули-Венеция Джулия.Функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на България в Триест ще бъдат изпълнявани от г-жа Валентина Шошкова, собственик на строителни компании в България и Италия с доказани лидерски умения и опит.Откриването на почетно консулство на България в Триест ще разкрие нови възможности за насърчаване на сътрудничеството на регионално равнище и ще окаже положително въздействие за по-нататъшното развитие на българо- италианските търговски, икономически, културни и научни връзки. Функционирането му ще допринесе за разширяване на контактите между гражданите и институциите на двете страни и ще способства за защитата на правата и интересите на българската общност в област Фриули-Венеция Джулия.