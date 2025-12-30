Министерският съвет прие Постановление за приемане на тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, съобщиха от правителствената пресслужба.С постановлението тарифата се привежда в съответствие с изискванията за въвеждане на еврото в страната, както и с Националния план за въвеждане на еврото в Република България.Промяната е предвидена да влезе в сила от датата на приемане на еврото в Република България.