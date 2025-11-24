МВФ препоръча на България преминаване към прогресивен данък
©
Вътрешното търсене е движеща сила за стабилен растеж на българската икономика. БВП е нараснало с 3,4% през 2024 г. и с 3,2% през първата половина на 2025 г., движен от устойчиво частно потребление, подкрепено от силен растеж на кредитирането и фискални облекчения. Инфлацията се е ускорила в началото на 2025 г. и остава висока. При рекордно ниска безработица пазарът на труда е стегнат, а реалните заплати растат бързо.
Краткосрочните перспективи за растеж са положителни. МВФ очаква общата инфлация да бъде средно около 3,5 през 2025 г. и 2026 г., преди да намалее през последващите години. Рисковете за перспективите произтичат главно от несигурността на вътрешната политика, натиска от страна на вътрешното търсене и повишената външна нестабилност.
Високият растеж на заплатите е довел до конвергенция на доходите, а кредитирането се разраства бързо, но растежът на производителността изостава. Външното търсене е слабо, което отразява по-бавния растеж на ключови пазари в ЕС и глобалната несигурност.
Според институцията преходът към еврото се очаква да засили доверието в институциите и доверието на инвеститорите, като същевременно намали валутния риск и транзакционните разходи.
От фонда допълват, че финансовата устойчивост трябва да бъде засилена чрез увеличаване на приходите от вноски, като трябва да се премахне ограничението на осигурителния доход, което не е успявало да се справи с растежа на заплатите.
"Същевременно подобряването на адекватността на пенсиите за намаляване на бедността в напреднала възраст остава приоритет. Междувременно усилията за укрепване на втория и третия стълб на системата трябва да продължат. Макар общият риск от дългови затруднения да остава нисък, публичният дълг се увеличава поради устойчивите дефицити и значителните рекапитализации на държавните предприятия. Справянето с натиска върху разходите, произтичащ от застаряването на населението, отбраната, инфраструктурата и енергийния преход, също ще изисква фискално пространство. Капацитетът за генериране на приходи на режима на плоския данък изглежда недостатъчен, за да отговори на нарастващото търсене на качествени услуги; в средносрочен план биха могли да се генерират повече приходи чрез увеличаване на данъчните ставки както за физическите, така и за корпоративните доходи и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите", посочват още от МВФ.
Още от категорията
/
Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
18:24
Мария Илиева-Йорданова е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
16:37
Росен Желязков: Като член на ЕС и НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност
15:54
Асоциация за електромобилност: МВР няма основание да глобява водачи на тротинетки за липса на регистрация
15:05
Рая Назарян: Приветствам усилията на Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна
13:22
Д-р Иван Кокалов предрече: Създава се хаос и не знам дали някой съзнава в каква пропаст се бута здравеопазването
11:13
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.