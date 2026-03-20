Борислав Сарафов, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.ф. председател на Държавна агенция "Национална сигурност"(ДАНС) Деньо Денев подписаха заповед за създаване на Национално междуведомствено звено във връзка с предстоящите избори за 52-ро Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Създаването на Национално междуведомствено звено е регламентирано в Изборния кодекс. В него участват заместник-главният прокурор Ваня Стефанова, прокурори от Върховна касационна прокуратура (ВКП) и представители на ръководствата на МВР и ДАНС. То ще действа от деня на откриване на предизборната кампания – 20 март 2026 г., до 30 дни след официалното обявяване от Централната избирателна комисия (ЦИК) на окончателните изборни резултати.
От прокуратурата посочват, че дейността на звеното цели да гарантира спазването на политическите права на гражданите, осигуряване на бърза и адекватна реакция за противодействие на престъпленията, свързани с изборния процес и за законосъобразното провеждане на изборите. Ще бъде обменяна информация с ЦИК, с областните междуведомствени звена в страната, ще се извършва анализ и обобщение на получените данни.
Във ВКП ще функционира и дежурно звено, което ще обработва всички постъпващи сигнали, свързани с изборни нарушения. Граждани и организации могат да подават сигнали на електронните адреси на прокуратурите в страната.
МВР, ДАНС и прокуратурата предприеха действия, свързани с изборите
Председателят на ЦИК: Всеки избирател може да направи проверка дали фигурира в нечия подписка и да подаде жалба, ако не се е подписвал
10:50
Омбудсманът: Постъпили са 800 жалби за завишаване на сметките за ток, гражданите имат право да получат отговор!
12:57
През лятото всеки ще може да се вози в най-модерните влакове у нас: Мотрисите развиват до 160 км/ч и предлагат много добри условия за пътниците
10:46
Енергийната комисия каза "не" на идеята на Трайков да извади от БЕХ – "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2"
19.03
Петър Ганев: Не сме видели най-лошото. Възможно е цените да надхвърлят нивата, които в момента си представяме
19.03
Министър Младенова: Подкрепяме българските компании за разработване на нови технологии в космическия сектор
19.03
