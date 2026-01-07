МВР: Пенсионери, пазете се от измами!
Тя посочи, че на този етап няма докладвани случаи за опити за измама свързани с пенсиите. По думите й след старта на изплащането на пенсиите в евро е възможна активизация на измамниците.
Златка Падинкова, началник на сектор "Измами“ в Главната дирекция на Националната полиция пред БНТ: "На този етап няма докладвани случаи, но очакваме по-висока активност от страна на измамници, особено в контекста на въвеждането на еврото.“
Според нея хората трябва да бъдат внимателни, независимо дали се намират в голям или малък град:
"Навсякъде хората трябва да бъдат изключително внимателни, да не приемат курс, различен от официално фиксирания. По-добрият курс задължително е измама. Освен това да ползват официалните места – банки и пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса.“
Тя подчерта, че обмяната се извършва вътре в пощенските станции и банки, а не в района около тях. Предупреди и да не се доверяват на обаждания, съобщения или електронни писма с по-добри оферти на обмяна.
Падинкова предупреди за опасността от фалшиви банкноти:
"През този месец в обръщение са едновременно лева и евро. Хората да бъдат внимателни при получаване на ресто, защото монетите в левове и евро си приличат. Възможно е да получат и фалшива банкнота.“
Тя призова гражданите ако имат съмнение за фалшива банкнота да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление.
По думите й е важно хората де не бързат и да не предприемат действия свързани с даване на пари, лични данни, да са разумни и да знаят, че в Централната банка обмяната е без такси е безсрочно.
Тя подчерта, че няма такава услуга мобилни екипи по домовете в малки населени места, които да съдействат на възрастни хора за обмяна на парите.
Тя препоръча и проверката на банкнотите по метода "пипни, погледни, наклони“, както е описано от Европейската централна банка, и използването на банкови карти за плащания.
Заради риск да не попаднат на фалшива банкнота, докато хората още не са свикнали лесно да разпознават банкнотите, Пандинкова съветва хората да използват банкови карти и избягват плащания в брой.
