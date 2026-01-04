МВР алармира: Въвеждането на еврото е "златен шанс" за измамниците
Най-разпространената в момента схема включва обаждане от лице, представящо се за служител на голяма финансова институция. Измамникът твърди, че поради превалутирането е необходима спешна "актуализация“ на банковата сметка или профила за онлайн банкиране.
"Изисква се лична и банкова информация – потребителски имена, пароли, номера на карти и кодовете за сигурност от гърба им. Веднага след това се извършват нерегламентирани трансакции от сметката на жертвата“, поясни Падинкова пред NOVA.
Тя уточни, че много от тези обаждания идват от чужбина (често от Пакистан), водят се на английски език или на развален български, което е ясен сигнал за опасност.
Периодът на едновременно обръщение на лева и еврото (първият месец на 2026 г.) крие сериозни рискове от разпространение на фалшиви пари. Измамниците залагат на факта, че много българи все още не познават добре защитните елементи на евро банкнотите.
"Престъпниците ще използват пресата и объркването на хората, за да прокарат фалшиви банкноти в рестото или при разплащания в брой. Съзнателното използване на неистински пари също е престъпление, затова при съмнение гражданите трябва незабавно да сигнализират на тел. 112“, предупреди експертът.
Данните на МВР за първите 11 месеца на 2025 г. показват притеснителна тенденция – 14% ръст на измамите спрямо предходната година. Регистрирани са общо 1 597 случая, като всеки пети е телефонна измама.
Въпреки това, полицията отчита висока разкриваемост при телефонните измами – над 27%. За изминалата година са задържани над 150 лица, съпричастни към подобни престъпления.
"Информираността е най-добрата превенция. Измамниците разчитат на страха ви, че ще загубите спестяванията си – не им позволявайте да ви притискат“, коментира Златка Падинкова.
