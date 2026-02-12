Органите на МВР могат да вземат отношение и да извършват проверки единствено, ако за конкретния обект има сключен договор за охрана със субект, регистриран по Закона за частната охранителна дейност. Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров по време на изслушване в парламента, предаде репортер наДепутатите изслушаха Борислав Божинов, председател на Комисията за защита на личните данни, Тони Тодоров – заместник-министър на вътрешните работи, и главен комисар Владимир Димитров, началник отдел "Киберсигурност“ в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ във връзка със зачестилите случаи на злоупотреби с камери за видеонаблюдение.припомня, че скандала около видеонанлюденията тръгна от изтекли кадри от козметични салони в сайтове за възрастни. Първите разгласени случаи бяха в козметични студиа в Бургас. Десетки жени подадоха сигнали, че са се разпознали в сайтове за възрастни. До момента във видеа са се разпознали клиентки от Бургас, Казанлък, Ахелой и София."Камерите за видеонаблюдение в козметични салони в Бургас са поставени по инициатива на лицата, стопанисващи тези обекти, и не се използват за охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност от оторизирани служители на охранителна фирма въз основа на сключен договор между страните", каза Тодоров.Тодоров посочи какви сигнали са получили:-В отдел "Борба с организираната престъпност“ – Бургас е постъпил сигнал от собственик на козметично студио за изтекли записи от охранителни камери, който по компетентност е препратен към Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП.-В ГДБОП – Стара Загора е подаден сигнал от 25-годишна българска гражданка от Казанлък, която е установила, че в интернет сайт е публикувано видео от нейна козметична процедура, извършена на 16 септември 2023 г. в салон за красота в града.-В Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП е получен и сигнал за уебсайт, от който в реално време се излъчват кадри от детска градина чрез монтирани камери.-В ОДМВР – Бургас са образувани две досъдебни производства срещу неизвестен извършител за продължавано престъпление, при което чрез видеозаснемане са създадени и разпространени порнографски материали в интернет и мобилни приложения, като за създаването им е използвано и лице под 18-годишна възраст.-В СДВР е образувано досъдебно производство по чл. 159 от НК, след като при съвместни оперативно-издирвателни действия със служители на Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП е установено, че чрез уебсайт се разпространяват видеокадри от медицински манипулации."Междунахождението на кабинетите, където се извършват посочените манипулации, е на територията на различни държави, включително и на адрес в София. На установените седем адреса на лекарски кабинети в София са извършени процесуално-следствени действия в условията на неотложност, като в лекарски кабинет, находящ се на ул. "Попова шапка" 74, е установено наличието на видеокамера, ситуирана в позиция, съответстваща на наличното видеосъдържание", допълни той.Тодоров посочи, че с мярка задържане до 24 часа е задържано лицето, на чийто мобилен телефон е инсталирано приложението за достъп до посочената камера.От своя страна председателят на КЗЛД Борислав Божинов заяви, че в Комисията за защита на личните данни не са постъпвали сигнали за видеонаблюдение в салони за красота или гинекологични кабинети, преди публично оповестените случаи. Божинов посочи, че КЗЛД се е самосезирала и е започнала проверки съвместно с органите на МВР и районните здравни инспекции в София, Бургас и други части на страната.