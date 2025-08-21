ЗАРЕЖДАНЕ...
МВР подменя автопарка с пари от Фонда за безопасност на движението
©
За леки автомобили вътрешното министерство е заделило 60,1 млн. лева. Новите патрулки ще са комбита с предно или задно предаване и с двигатели с мощност от поне 190 конски сили. Може да бъдат дизелови или бензинови и с ръчни или автоматични скорости. На практика цената на един автомобил излиза около 105 хиляди лева.
Желаещите да доставят патрулките са:
"Мото Пфое" ЕООД, които внасят у нас Ford, Jaguar, Volvo и Land Rover. Те доставят джиповете Defender на "Гранична полиция";
"Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД - компания, която е доставяла както патрулки VW Golf за МВР, така и специализирани автомобили за различни ведомства и подвижен състав за градския транспорт на български градове;
"Бохемия Екипауто" ООД - дружество, което поддържа автомобили Skoda и което доставя Skoda Kodiaq за силовото министерство.
За джиповете са заделени 54,5 млн. лева или по около 135 000 лева на високопроходим автомобил с 4х4 задвижване. Тук желаещите са "Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД и "Бохемия Екипауто" ООД.
При моторите е интересно изискването за спортно-шосейните модели - максимална скорост от поне 200 км/ч. Единствената оферта е на "Ауто Бавария" ООД, което вече е доставяло на силовото министерство мотори BMW.
Срокът за подаване на оферти изтече на 1 юли и от документацията става ясно, че през есента се очаква подписване на договори.
Парите трябва да дойдат от Фонда за безопасност на движението, в който влизат постъпленията от глоби за нарушения, установени с технически средства, пише money.bg. Решението на МВР да използва именно този източник на средства за нови патрулки е най-меко казано спорно, като според някои експерти този фонд трябва да се използва за реално обезопасяване на пътищата, а не за чисто нови полицейски возила.
Още от категорията
/
Д-р Брънзалов: Няма друга държава с 8% здравноосигурителна вноска и едва 5% от БВП за здравеопазване
20.08
Здравният министър: В три лечебни заведения е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност
20.08
Правителството е открило пропуски в нормативната уредба за атракционите по морето, предприемат се спешни мерки
20.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.