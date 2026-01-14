Дирекция "Комуникационни и информационни системи“ към Министерство на вътрешните работи предостави на своите териториални структури 30 нови лекотоварни автомобила, предназначени за обслужване на сиренните системи на областно и общинско ниво, пише "Булфото".Ключовете за автомобилите бяха връчени от директора на дирекция "Комуникационни и информационни системи“ – Георги Борисов. Церемонията се проведе в сградата на Гараж 10 – ДУССД-МВР на ул. "Подполковник Калитин“ № 21А.На събитието присъства и заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов, който подчерта значението на обновяването на техническия капацитет за гарантиране на бърза и адекватна реакция при извънредни ситуации.