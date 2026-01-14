МВР с нови автомобили за обслужване на сиренните системи
©
Ключовете за автомобилите бяха връчени от директора на дирекция "Комуникационни и информационни системи“ – Георги Борисов. Церемонията се проведе в сградата на Гараж 10 – ДУССД-МВР на ул. "Подполковник Калитин“ № 21А.
На събитието присъства и заместник-министърът на вътрешните работи Филип Попов, който подчерта значението на обновяването на техническия капацитет за гарантиране на бърза и адекватна реакция при извънредни ситуации.
Още от категорията
/
Кристалина Георгиева: Близо 40% от работните места в световен мащаб са изложени на промени, предизвикани от изкуствения интелект
16:16
Заради еврото: Приеха изменение на таксите, събирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
13:48
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.