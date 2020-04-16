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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 09:27 / 16.04.2020Êîìåíòàðè (3)121
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Â íåãî ó÷àñòâàò ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÌÂÐ ãëàâåí êîìèñàð Èâàéëî Èâàíîâ, äèðåêòîðúò íà Ãëàâíà äèðåêöèÿ "Íàöèîíàëíà ïîëèöèÿ“ ãëàâåí êîìèñàð Õðèñòî Òåðçèéñêè, äèðåêòîðúò íà ÑÄÂÐ ñòàðøè êîìèñàð Ãåîðãè Õàäæèåâ, äèðåêòîðúò íà Ãëàâíà äèðåêöèÿ "Ïîæàðíà áåçîïàñíîñò è çàùèòà íà íàñåëåíèåòî“ ãëàâåí êîìèñàð Íèêîëàé Íèêîëîâ.

"Íÿìà äà èìà íîâà çàïîâåä íà çäðàâíèÿ ìèíèñòúð. Â÷åðà íà èçõîäà íà Ñîôèÿ áå íåùî ñòðàøíî. Íå ðàçáèðàò ëè òåçè õîðà êàêâà å îïàñíîñòòà? Íàñèëà íå ìîæåø äà äàäåø! Çàïîâåäòà êàçâà, ÷å îáëàñòíèòå ãðàäîâå ñå íàïóñêàò, êîãàòî èìà îñíîâàíèå çà òîâà. Ïðåäïîëàãà ñå, ÷å ïîâå÷åòî ïðåäïðèÿòèÿ è ñëóæáè íÿìà äà ðàáîòÿò ïî ïðàçíèöèòå è îñíîâàíèåòî "îòèâàíå íà ðàáîòà" ùå îòïàäíå. Òîâà å íîâîòî, íèùî äðóãî! Îñòàíåòå ñè âêúùè! Íåêà íå îïðîïàñòÿâàìå òîâà, êîåòî íàïðàâèõìå îò 13 ìàðò äîñåãà", îáÿñíè ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÌÂÐ ãëàâåí êîìèñàð Èâàéëî Èâàíîâ.

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