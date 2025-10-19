Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) търси служители.Обявен е конкурс за младши изпълнителски длъжности.Вакантни длъжности за 70 полицаиКонкурсът е за старши полицай в районните управления на СДВР.Изисквания:• Българско гражданство• Без осъждания и обвинения за умишлени престъпления• До 41 години• Средно образованиеДокументи се приемат от 17 октомври до 17 ноември.Конкурс за изпълнителски длъжности "младши разследващ полицай – старши разследващ полицай"Вакантните длъжности са 10.Изисквания:• Българско гражданство• Без осъждания и обвинения• До 41 години• Висше образование – степен "бакалавър“ в областите социални, стопански и правни науки или сигурност и отбрана• Професионални направления: право или национална сигурност (АМВР)Документи за тази позиция се приемат до 7 ноември.Дирекция "Миграция" в МВР търси работник кухня - няма изискване за минимално образование, нито за трудов стаж.Заплатата за длъжността е в размер до 1437 лева.Има обява и за управител стол в дирекция "Миграция".За тази позиция се изисква поне средно образование, трудов стаж не се изисква.Сред задълженията за позицията са:Ръководи, координира и контролира цялостната производствена и обслужваща дейност на заведението на обществено хранене с цел постигане на качествено и пълно задоволяване на потребителското търсене.Определя седмичната производствена програма и дневното план - меню.Отговаря за ценоразписа, работата с касов апарат, опазване и внасяне на събраните суми от продадената храна в касата.Провежда мероприятия за реализиране на икономии от гориво, електроенергия и топлоенергия, ограничаване износването на инвентар, посуда, работно облекло, намаляване фирите на продуктите.Заплата за длъжността е в размер до 1663 лева. Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МВР в размер на 5 %, с което се формира основната заплата.РУ Банско търси да назначи на трудов договор огняр и електромонтьор.Основно изискване е притежаване на свидетелство за правоспособност за работа със съоръжения с повишено налягане и свидетелство за правоспособност минимум трета квалификационна група по електробезопасност.Носи отговорност за настъпили вреди от неизправности в електроинсталациите и противопожарните съоръжения;Обявената заплата за длъжността – от 1312 лева до 1625 лева.