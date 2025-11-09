Момичето сподели, че през цялото време се е движело, като в тъмната част е престоявала на безопасни места. Причините са изключително лични и заради това няма да споделя. Установихме го в изключително добро физическо състояние. Това заяви на брифинг комисар Кристиян Тонев, началник на Четвърто РУ, по случая с 20-годишната Стефани."На 6 ноември, около 22 часа е подадено заявление от жена, че дъщеря ѝ е в неизвестност. Незабавно бяха предприети оперативни и издирвателни мероприятия, като бяха прегледани и множество камери, вследствие на което успяхме да установим посоката на движение на момичето е към квартал "Бояна", по-късно разбрахме, че същия ден около 20:00 часа е влязло в една от пътеките на парк "Витоша".На 7 и 8 бяха проведени мащабни операции на територията на парка, с изключително голям брой жива сила, спасителни кучета, специално обучени, включително и техника. Бяха проверени няколко сигнала, че момичето е забелязано на различни места, които не се потвърдиха. На 8-ми около 19:00 часа се получи сигнал, че момичето е забелязано в село Железница. Незабавно бяха насочени няколко екипа на полицията", обясни Тонев.Стефани е споделила пред полицията, че през цялото време се е движела, а вечер е престоявала на безопасни места."Момичето е изключително подготвено. Тя се занимава с планински преходи, познава много добре парк "Витоша" заради което е видно, че три дни е успяла да се движи без да спира. Ползвала е различни пътеки и заслони. Нейното намиране бе изключително трудно, защото тя през цялото време се движеше", каза още той.Директорът на Планинската спасителна служба към БЧК Емил Нешев каза, че не може да каже колко точно е струвала спасителната операция."Можем само да извлечем сухата статистика по отношение на това какви средства за използвани за автомобили и за командировачни, които със сигурност не означават нищо кой знае какво", подчерта той.припомня, че при отвеждането й снощи в районното управление е бил извикан и медицински екип, който да я прегледа. След това Стефани се е прибрала у дома.