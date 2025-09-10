ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР: България изразява пълната си солидарност към Полша
©
"Такива действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на Алианса“, казаха още от ведомството.
По-рано военният министър Атанас Запрянов каза, че това е провокация и грубо нарушение.
Още по темата
/
Момчил Дойчев: Путин не трябва да се моли за мир, а да бъде принуден да седне на масата за преговори
19.08
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
19.08
Проф. Владимир Чуков: Срещата във Вашингтон е доказателство, че Европа трябва да продължи със САЩ в този тежък момент
19.08
Още от категорията
/
Председателят на Асоциация "Памет за утре": Една от целите ни е да вземем нещата от миналото и да ги пренесем в настоящето
09.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.