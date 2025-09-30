ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР: България приветства плана на Тръмп за мир в Газа
По думите им тази реална възможност трябва да бъде използвана. "Призоваваме регионалните партньори да окажат натиск върху Хамас да го направи без забавяне. Призоваваме за незабавно прекратяване на огъня, безусловно освобождаване на заложниците и трайно прекратяване на войната. Необходим е незабавен, безпрепятствен, безопасен и траен хуманитарен достъп до Газа. Управление на Газа, свободно от насилие и тероризъм, е възможно", допълниха от ведомството.
Тръмп предложи план от 20 точки за прекратяване на войната в ивицата Газа, водена между Израел и "Хамас", и за бъдещето на тази палестинска територия.
